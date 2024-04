Bruscolotti – I tifosi meritano rispetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) PEPPEA RADIO MARTE: “POCO IMPEGNO DEGLI AZZURRI, IL NAPOLI NON LOTTA. LE TENSIONI VANNO MESSE DA PARTE , I” “Nell’anno dopo il primo scudetto noi calciatori con Ferlaino non abbiamo avuto problemi di rinnovo o adeguamento contrattuale, abbiamo sempre avuto quello che meritavamo, mai successe cose del genere. Sono situazioni – ha detto l’ex capitano e bandiera del Napoli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – che possono contare ma bisogna contestualizzare: questo è un mondo dove si guadagnano tanti soldi, pensare ad un ammutinamento sarebbe una mancanza diverso la gente ‘comune’ e – se fosse così – ci sarebbe da vergognarsi. Chi sono i principali responsabili della crisi del Napoli? I colpevoli sono tutti: bisogna partire dalla Società per ...