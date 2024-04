(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 apr. - (Adnkronos) - Unin seguito a unache si è verificata questa mattina in una abitazione di, in provincia diavvenuta poco dopo le 6.30 in un edificio di via Salvatore Digirolamo. L'abitazione è stata letteralmente sventrata. La prima chiamata ai vigili fuoco è giunta alle 6.44. Sul posto anche il servizio 118 e i carabinieri. A esplodere potrebbe essere stata la bombola di una stufa.

Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un' Esplosione che si è verificata all'interno della sua abitazione a Carovigno, in provincia di Brindisi. A causa della deflagrazione c'è stato il crollo di parte del solaio dell' appartamento . Non ancora chiare le cause dell' Esplosione che potrebbe essere ... (quotidiano)

brindisi, esplosione in casa a Carovigno: morto un uomo - Un uomo è morto in seguito a una esplosione che si è verificata questa mattina in una abitazione di Carovigno, in provincia di brindisi. esplosione avvenuta poco dopo le 6.30 in un edificio di via ...adnkronos

esplosione in un appartamento nel brindisino,muore un uomo - Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un'esplosione che si è verificata all'interno della sua abitazione a Carovigno, in provincia di brindisi. A causa della deflagrazione c'è stato il crollo di pa ...quotidiano

Esplode una bombola di gas, un morto nel crollo del solaio di una casa - Un morto nel crollo del solaio di una casa: probabilmente la causa è l'esplosione di una bombola del gas. A Carovigno (brindisi) l'esplosione di una bombola avrebbe provocato il cedimento del soffitto ...rainews