La frangia iconica di Brigitte Bardot incontra il taglio scalato di Rachel Green : risultato, il taglio medio di assoluta tendenza per la primavera, il “B Rachel ”. Uno shag morbido e scalato caratterizzato da una frangia a tendina che fonde la modernità degli anni ’90 al fascino senza tempo degli ... (iodonna)

Un omaggio alla cultura pop e al potere dell'immaginazione nella clip esclusiva di Brigitte Bardot Forever , nuovo film di Lech Majewski in arrivo nei cinema il 18 aprile . Arriva nelle sale italiane il 18 aprile Brigitte Bardot Forever , nuova fatica del regista, scrittore e pittore polacco Lech ... (movieplayer)

La recensione di Brigitte Bardot Forever : nella Polonia di W?adys?aw Gomulka, tra controllo politico e culturale, una storia colorata e divertita, in cui l'immaginazione diventa trampolino di crescita e libertà. Vedendo Brigitte Bardot Forever di Lech Majewski sale forte la sensazione che il film ... (movieplayer)

brigitte bardot 'devastata dal dolore', in lutto per la morte del cane - 'Era la mia ombra e la mia luce!', ha scritto la diva francese postando una foto sui social con il suo amico a quattro zampe ...adnkronos

brigitte bardot piange il suo cane E.T.: "È morto, era la mia ombra e la mia luce!" - brigitte bardot è "devastata dal dolore" e piange la morte del suo fedele compagno di avventure, il suo cane E.T. La diva francese, che compirà 90 anni il prossimo 28 settembre, attivista per i diritt ...ilsecoloxix

