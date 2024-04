Brighton - De Zerbi | Futuro? Le motivazioni sono tutt - ora…

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Le parole di Roberto De, allenatore del, sul suodopo gli interessi dei tanti club. I dettagli Roberto De, allenatore del, ha parlato del suoa SkySports alla vigilia della sfida di Premier League contro il Manchester City. PAROLE – «Ho l’esperienza giusta per rimanere concentrato e tenere gli occhi solo sul, ho

Accostato alle panchine di mezza Europa, il futuro di De Zerbi potrebbe essere ancora al Brighton . Lo svela “The Athletic “: Fonti a cui è stato concesso l’anonimato per proteggere i rapporti, ritengono che l’atmosfera si sia spostata verso la permanenza dell’italiano che ha ancora due anni di ... (ilnapolista)

Roberto De Zerbi , tecnico del Brighton , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City : “Non penso che siano stanchi perché sono abituati a giocare tante partite. Contro il Real Madrid sono stati sfortunati perché sono stati eliminati ai rigori, ma restano una ... (sportface)

"Ci sono tanti allenatori bravi, ma lui è bravissimo, fa sempre cose diverse", dice il tecnico italiano BRIGHTON (INGHILTERRA) - Un botta e risposta, ma di elogi e complimenti. Se per Pep Guardiola l'ammirazione verso "Roberto cresce ogni stagione", dal momento che "sta facendo un lavoro ... (ilgiornaleditalia)

de zerbi: "concentrato solo sul brighton" - Alla vigilia del match contro il Manchester City, Roberto De zerbi ha parlato anche delle tante voci che riguardano il suo futuro. "Ho l'esperienza ...sportmediaset.mediaset

brighton - De zerbi: "Voci sul futuro Ho l'esperienza giusta per rimanere concentrato" - "Sono nel mondo del calcio da 30 anni e so che se giochi bene o fai bene in panchina la gente parla di te e il mercato viene di conseguenza". Il tecnico del brighton Roberto De zerbi parla così delle ...napolimagazine

Quale futuro per De zerbi Le sue parole - “Sono nel mondo del calcio da 30 anni e so che se giochi bene o fai bene in panchina la gente parla di te e il mercato viene di conseguenza”. Il tecnico del brighton Roberto De zerbi parla così delle ...momentidicalcio