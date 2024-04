Braglia | Thuram - 9 10 è gol! Inte - grande mano della dirigenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nel day aftervittoria dello scudetto da parte dell’r, con un 1-2 nel derby che sarà ricordato per sempre, Stefanocommenta a TMW Radio i meriti di Simone Inzaghi e il gol di Marcus. Soffermandosi, da ex portiere, sul ruolo di Mike Maignan. GOL DIFFICILE – Con la sua rete a inizio secondo tempo, Marcusha raddoppiato la rete segnata nel primo tempo da Francesco Acerbi, decidendo così il derby terminato per 1-2 contro il Milan che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto eseconda stella. Proprio del gol del francese ha parlato, da ex portiere, Stefano. Questo il suo pensiero, specialmente sulle possibili colpe di Mike Maignan: «È un gol difficile darpretare. La palla passa ...