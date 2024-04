Brad Pitt fa confessione straziante sul suo disturbo raro – Nessuno mi crede

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha una vita abbastanza invidiabile, siamo sicuri di esserne tutti d’accordo. Ha l’aspetto di una star del cinema, la fama di una star del cinema, il talento di una star del cinema e, naturalmente, il denaro di una star del cinema. Per decenniè stato un nome noto anche tra le più alte sfere di Hollywood. In parole povere, ha vissuto una vita che centinaia di migliaia di aspiranti attori possono solo sognare e se vi sentite invidiosi, oserei dire che non siete i soli. Ma tutti i riconoscimenti e la ricchezza garantiscono la felicità? Certo che no, e si scopre chein realtà lotta con una patologia non diagnosticata che a un certo punto lo ha persino scoraggiato dall’uscire di casa.ha avuto un periodo di alti e bassi negli ultimi tempi. Da un lato ...