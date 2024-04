Boxe | Vincenzo Lizzi s’impone alla distanza ed è in semifinale agli Europei!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è semifinalistadi2024 in corso di svolgimento a Belgrado, Serbia. Per lui, negli 86 kg, successo di grane valore, soprattutto per come arriva, con l’armeno Hamlet Harutyunyan, superato per verdetto non unanime dei giudici (4-1, quattro 29-27 e un 27-29 con deduzione di un punto applicata al citato Harutyunyan). Primo round totalmente dominato dal pugile armeno, che riesce a essere più mobile e più pronto rispetto a unche non riesce davvero a sbloccarsi bene. Il risultato ovvio è che tutti i cinque giudici accordano un 10-9 a XYZ. L’italiano, però, trova un brillante modo per rimettersi in carreggiata nella seconda ripresa. Sebbene ancora un po’ meno mobile rispetto al suo avversario,riesce a trovare sia maggiore ...