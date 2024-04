Borse di viaggio per giovani Al fianco dei migranti la vita nel campo profughi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il dramma deivissuto al loro. È l’opportunità che il Comune e Acli, progetto Ipsia, Istituto pace sviluppo innovazione, offrono a trecernuschesi fra i 19 e i 28 anni, l’Amministrazione paga le, un’esperienza forte fra volontariato e cooperazione lontano dalla retorica e dai pregiudizi. C’è ancora un po’ di tempo per candidarsi. Gli under 28 vivranno neldell’Ue a Lipa, sulla rotta balcanica in Bosnia-Erzegovina. Per i cooperanti, una full immersion adei 59mila richiedenti asilo che dalla primavera 2018 battono la via del Centro Europa per lasciarsi l’inferno alle spalle. Ma anche una prova umana ad alta gradazione emotiva. "I ragazzi torneranno arricchiti sul piano personale, ...