(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ladiinizia gli scambi in, prendendo spunto dalla fase di ripresa della tecnologia Usa e in attesa delle indicazioni dalla Banca del Giappone, in riunione a partire da domani. Inl'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,85% a quota 37.871,89, aggiungendo 319 punti. Sul mercato valutario prosegue l'indebolimento dello yen, sul dollaro a 154,70 e sull'euro a 165,60.

Con l’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina (ilsole24ore)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, in scia all'accelerazione dell'indice della tecnologia americano Nasdaq e al ridimensionamento delle quotazioni del petrolio dopo il tentativo di mitigare le tensioni in Medio Oriente. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello ... (quotidiano)

borsa: tokyo, apertura in rialzo (+0,85%) - tokyo, 24 APR – La borsa di tokyo inizia gli scambi in rialzo, prendendo spunto dalla fase di ripresa della tecnologia Usa e in attesa delle indicazioni dalla Banca del Giappone, in riunione a partire ...lasicilia

I ristoranti a marchio Sophia Loren apriranno in Giappone - I ristoranti a marchio Sophia Loren apriranno anche in Giappone grazie a un accordo di licenza tra la Land Business Co., Ltd. di tokyo, società quotata presso la borsa di tokyo, e la Dream Food srl di ...ansa

borsa: Europa parte negativa dopo contrattacco Israele, Milano la peggiore a -1% - Vendite su Stellantis e banche. Oggi S&P sul rating italiano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Sui mercati mondiali tornano le paure legate all'escalation della guerra in Medio Oriente dopo ...borsa.corriere