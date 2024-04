Borsa | Milano fiacca con Recordati e Saipem - vola Stm

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Piazza Affari chiude in calo una seduta debole per le principali Borse europee, in scia all'andamento fiacco di Wall Street, mentre sta per entrare nel vivo la stagione delle trimestrali. Il Ftse Mib ha lasciato sul terreno lo 0,27% appesantito da(-5%), in scia alle indiscrezioni per un possibile disimpegno di Cvc,(-3,3%), ancora debole dopo i conti del trimestre, e Mps (-2,2%). Vendute anche Amplifon (-2,1%) ed Eni (-1,8%), quest'ultima in affanno nel giorno della trimestrale, con Fineco (-1,8%), Brunello Cucinelli (-1,8%) e Inwit (-1,3%). Tim ha perso l'1,1% nel giorno in cui il cda ha nominato Pietro Labriola amministratore delegato. In controtendenza Stm (+5,3%), con il comparto dei microchip spinto dalle previsioni di Texas Instruments, davanti a Prysmian (+1,7%), Moncler (+1,5%) e Mediolanum (+1,3%). Fuori dal Ftse Mib ...

Moncler: fatturato gruppo I trim di 818 mln in rialzo del 13% (+16% a cambi costanti) (RCO) - Brand Moncler cresciuto del 17% (+20% a cambi costanti) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 24 apr - Il gruppo Moncler ha chiuso il primo trimestre 2024 con ricavi consolidato per 818 milioni, in ...borsa.corriere