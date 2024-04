Borsa | Milano chiude in calo -0,27%

La Borsa di Milano apre in calo , con 8 società che pagano il dividendo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,64% a 33.705 punti, con lo stacco cedole che pesa per l'1,53. In particolare a pagare il dividendo sono Banca Mediolanum, Banco Bpm, Campari, Ferrari, Iveco, Prysmian, Stellantis e Unicredit. (quotidiano)

Piazza Affari ha chiuso in ribasso. L'indice Ftse Mib, penalizzato dallo stacco cedole di otto big del listino, ha concluso la seduta in calo dello 0,58% a 33.724 punti. (quotidiano)

borsa: l'Europa chiude in calo, Francoforte -0,3% - Chiusura in leggero calo per le Borse europee, indebolitesi nel pomeriggio in scia all'andamento in rosso di Wall Street. Francoforte ha perso lo 0,27%, Parigi ha ceduto lo 0,17% mentre Londra ha chiu ...ansa

La classifica dei brand più desiderati: New Balance e Gucci regnano su Google e TikTok. Miu Miu supera Prada su Lyst - Qual è il brand più desiderato Quali sono le maison più citate sui social Il mondo della moda è quanto mai in evoluzione e, con i mercati che condizionano sempre più le scelte creative, questi dati ...ilfattoquotidiano

Il FTSEMib resta negativo (ma il calo è minimo) - I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territorio positivo. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,69% a 38.504 punti, mentre l’S&P500 ha registrato un rialzo dell'1,2% a 5.071 punti.soldionline