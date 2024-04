Borsa | Milano azzera guadagni - pesano Eni e Saipem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Piazza Affarii suoi: il Ftse Mib si appiattisce al +0,07% appesantito dagli ordini in vendita su(-2,97%) ed Eni (-0,9%). Prese di profitto, dopo il rinnovo del cda, su Tim (-2,6%). Alla debolezza del listino partecipano anche Recordati (-2,6%), A2A (-1,13%) e Pirelli (-1,4%). Prosegue sugli scudi invece St, alla vigilia della trimestrale (+5,4%), ben intonata come tutti i 'chipmakers' in Europa.