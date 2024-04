Borsa | Milano apre in rialzo +0,4% con il rally di St

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Piazza Affarila seduta in terreno positivo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,42 per cento. St, in scia al buon andamento dei tecnologici e sulle attese per la trimestrale che verrà resa nota domani, è la regina del listino indel 6,7 per cento. Eni, dopo i conti e l'annuncio del buyback, cede lo 0,3% ma la maglia nera spetta a Tim che, rinnovato il cda, scivola in calo del 2,19% lasciando sul terreno tutti i guadagni della vigilia.

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali . Sotto i riflettori resta il tema dell' alle ntamento della politica monetaria, con la Bce che valuta un taglio dei tassi a giugno e la Fed dopo l'estate. Apertura positiva per Londra ... (quotidiano)

Borsa: Asia in rialzo spinta dagli utili dei tecnologici - (ANSA) - MILANO, 24 APR - Le Borse di Asia e Pacifico guadagnano per il terzo giorno consecutivo, in scia agli utili consegnati dalle società tecnologiche. NE beneficiano in particolare Tsmc e Samsung ...altoadige

Oro spot in rialzo a 2.382,53 dollari (+0,28%) - (ANSA) - ROMA, 24 APR - Leggero rialzo per le quotazioni spot dell'oro: il metallo prezioso vale 2.382,53 dollari l'oncia con un rialzo dello 0,28%. In leggero ribasso invece le quotazioni del metallo ...altoadige