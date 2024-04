Borsa | in Europa avvio di seduta cauto - Londra +0,4%

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Borse europee caute indi. Soloe Milano sono in rialzo, dello 0,4% e dello 0,3%, Parigi e Francoforte appaiono incerte sulla direzione da prendere (rispettivamente +0,02% e +0,01%), Madrid resta sotto la parità (-0,03%). Tra i titoli in evidenza Kering che sprofonda in calo dell'8,9% dopo la trimestrale, St che invece corre in rialzo del 6,9% e Infineon del 6,8%

Approvate le tariffe Tari 2024 a Courmayeur in vista dell'avvio del nuovo servizio rifiuti - Nel Piano economico finanziario costi su del 6,8%. Il sindaco Rota: il sistema sarà più oneroso per le nuove tipologie di servizio ...aostaoggi

BTp: spread apre in rialzo a 132 punti, rendimento sale al 3,85% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - avvio in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. A inizio seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il Bund te ...borsaitaliana