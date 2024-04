Borsa | Hong Kong positiva - apre a +0,98%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta di slancio sulla scia di Wall Street: l'indice Hang Seng guadagna nelle primissime battute l'1,02%, salendo a 16.679,39 punti. In evidenza i titoli dei veicoli elettrici, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite di ieri innescate dal nuovo round del ... (quotidiano)

Con l’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in attesa delle nuove indicazioni sui tassi di riferimento in Cina (ilsole24ore)