Boom di attacchi cyber nel 2023 Tutti i numeri della relazione Acn

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nelci sono stati 1.411 eventiregistrati e 303 incidenti confermati. Sono questi idello Csirt contenuti nellaannuale al Parlamento dell’Agenzia per lasicurezza nazionale presentata oggi dal direttore Bruno Frattasi assieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e Lorenzo Guerini, presidente del Copasir. Gli eventipiù ricorrenti sono gliDDoS, la diffusione di malware via e-mail, il phishing e il ransomware. I settori più colpiti: telecomunicazioni, trasporti e servizi finanziari. Isono in forte aumento alla luce del contesto internazionale segnato dall’aggressione russa dell’Ucraina e dalla guerra a Gaza scoppiato dopo l’attacco del 7 ottobre di Hamas nel Sud di Israele, che ha portato un ...

Nel 2023 si è assistito a un aumento di credenziali di account compromessi, in combinazione con altri dati estremamente preziosi per gli hacker. Infatti, si stima che i dati in circolazione nel dark web, o accessibili su piattaforme di messaggistica, siano oltre 7,5 miliardi a livello globale, con ... (ildenaro)

Raddoppiati in Usa, in Italia in 6 mesi +85,7% Nel 2023 si è registrata un' Impennata di cyber attacchi nel mondo con un +184% di casi . Si conferma la crescente vulnerabilità delle aziende di tutte le dimensioni. Gli attacchi informatici sono cresciuti geograficamente del 50% negli Usa e del 27% in ... (sbircialanotizia)

