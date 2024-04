Bonolis | La mia prima relazione fisica  Un record sulla più breve misurazione di tempo possibile Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Corriere della Sera intervista Paoloche racconta che lo chiamavano Pinocchietto. «Ero più naso che bambino, in famiglia si stemperava così. Mia madre mi prende ancora in giro. Fantastico vedere una 93enne che si accanisce contro un 63enne». Balbettava. «A casa era motivo di sufficiente derisione. Se andavo da mio padre (“Se-se-se- senti pa-pa-pa-papà…”), lui tagliava corto: “Ahò, scrivi, che famo”. No, non mi vergognavo affatto. Poi è passata. Se sono nervoso zagajo ancora oggi, però poco me ne cale». Corteggiava le compagne diclasse? «A scuola eravamo tutti maschi, quando mi sono diplomato hanno ammesso anche le femmine». Si lanciava comunque. «Provavo ad essere seducente, talvolta la risposta era un sì, talvolta un no. A quella età non era la ragazza che premeva, era l’ormone». Christine, 26 anni, francese. «La mia ...