Bologna | nessun problema per Zirkzee - con l'Udinese ci sarà

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nulla di grave per Joshua. L`attaccante olandese del, uscito dal match dell`Olimpico con la Roma per un fastidio muscolare,...

Thiago Motta-Juve, ma il bologna non molla: Saputo è convinto di convincerlo - Il presidente del bologna Joey Saputo è convinto di riuscire a trattenere Thiago Motta con la qualificazione in Champions League. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport', spiegando che l'imprenditore ...tuttonapoli

Rifondazione Milan, anche Theo e Maignan sul mercato: il casting per il dopo-Pioli - Joshua zirkzee, prezioso talento in forza al bologna, è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, anche se portarlo tra le file di Milanello non sarà così semplice. Al di là di quella che ...sport.virgilio