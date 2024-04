Bologna - Minnie e Topolino arrestati - si facevano le foto con i passanti per derubarli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Indossando il costume del celebre personaggio Disney, egli attirava i giovani nella piazza principale della città per derubare i genitori. Ora, illocale dovrà trascorrere un periodo detentivo di 4 anni, 8 mesi e 26 giorni per una serie di reati perpetrati dal 2016 fino ad oggi, presumibilmente con il coinvolgimento della sua compagna. Dietro la maschera di uno dei più amati personaggi per bambini si cela un individuo di 29 anni, di nazionalità rumena, che negli ultimi 8 anni ha fatto affidamento su mezzi non ortodossi per il sostentamento, e non solo. Gli inquirenti sostengono che abbia commesso una serie di reati, tra cui furti, rapine e persino uno scontro fisico. Per molti anni ha lavorato come artista di strada a, esibendosi come mimo e chiedendo l’elemosina con il viso ...