Blitz della Municipale a Giugliano - sequestrato dehors abusivo a un caseificio

Sorprerso un cittadino extracomunitario, ma con regolare permesso di soggiorno, a bordo di uno scooter con una targa che copriva il telaio rubato . L'articolo Giugliano , in giro a bordo di scooter rubato : denunciato dalla Polizia Municipale sembra essere il primo su Teleclubitalia. (teleclubitalia)

Tutti contro uno. Sulla Domiziana SS7 Quater, tra Giugliano e Pozzuoli , un poliziotto della Municipale è stato aggredito e pesta to in mezzo al traffico mentre si trovava con la sua famiglia. A documentare le drammatiche immagini dell’aggressione un video pubblicato dal parlamentare Francesco ... (teleclubitalia)

Continuano i controlli a tappeto della Polizia Municipale di Giugliano guidata dal comandante Emiliano Nacar. Nel fine settimana, nonostante il sinistro verificatosi senza gravi conseguenze in via Selva Piccola, persistono i posti di blocco per scongiurare la guida senza copertura assicurativa e ... (teleclubitalia)