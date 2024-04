Blitz antidroga ad Afragola | arrestato una coppia

(Di mercoledì 24 aprile 2024)adtrovata con quasi due chili di droga tra hashish e marijuana. Trovato anche denaro e materiale per il confezionamentoadper i carabinieri della locale stazione che insieme ai militari del reggimento Campania hannoper detenzione di droga a fini di spaccio D. D. R. e la sua compagna 45enne. Entrambi die lui è già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dei due e lì hanno rinvenuto e sequestrato un chilo e mezzo di hashish e trecentottanta grammi di marijuana. Durante la perquisizione trovata e sequestrata anche la somma in contanti di 5.935 euro ritenuta provento del reato. Diversi manoscritti e agende ...

