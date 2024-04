Bimbo ucciso dai pitbull a Eboli - indagati la madre e altre 4 persone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sono cinque gliper la morte di Francesco Pio, il bambino di 13 mesi azzannato eda unil 23 aprile mattina a Campolongo, una frazione di, provincia di Salerno. L'accusa rivolta ai padroni dei cani, alla mamma e agli zii del bambino è quella di omicidio colposo per omessa custodia di animali. È prevista per oggi, inoltre, l’autopsia sul corpo del bambino. Asarà lutto cittadino.

Insieme ai padroni dei cani, anche la mamma e gli zii dovranno rispondere di omicidio colposo Cinque persone sono iscritte nel registro degli indagati per la morte del piccolo Francesco Pio, il bambino di 13 mesi ucciso da un pitbull lunedì mattina in località Campolongo ad Eboli, in provincia di ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Cinque persone sono iscritte nel registro degli indagati per la morte del piccolo Francesco Pio, il bambino di 13 mesi ucciso da un pitbull lunedì mattina in località Campolongo ad Eboli, in provincia di Salerno. Insieme ai padroni dei cani, che aveva ... (dayitalianews)

Per la morte del piccolo Francesco Pio, il bambino di appena un anno ucciso da due pitbull lo scorso 22 aprile in località Campolongo ad Eboli, in provincia di Salerno, ci sono ora 5 indagati. I padroni dei due cani, gli zii e la madre del piccolo dovr anno rispondere di omicidio colposo per... (today)

Bimbo sbranato e ucciso da 2 pitbull: 5 indagati tra cui la mamma e gli zii - Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno. Dopo la tragica morte del bimbo di 15 mesi a Campolongo, a Eboli, si cerca di capire cosa sia accaduto quella d ...vocedinapoli

Bimbo ucciso dai pitbull ad Eboli. Cinque persone indagate per la morte di Francesco Pio - Ci sono 5 persone indagate per la drammatica morte di Francesco Pio D’Amaro, il bambino azzannato e ucciso dai pitbull in località Campolongo ad Eboli. L’accusa contestata dal pm Di Vico è di concorso ...ondanews

Bimbo ucciso dai pitbull a Eboli, indagati la madre e altre 4 persone - Sono accusati di omicidio colposo per omessa custodia di animali. In città sarà lutto cittadino Sono cinque gli indagati per la morte di Francesco Pio, il bambino di 13 mesi azzannato e ucciso da un p ...tg24.sky