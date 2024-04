Bimbo ucciso da pitbull a Eboli | cinque indagati per omicidio colposo

Il sostituto procuratore di Salerno, Alessandro De Vico, ha iscritto cinque persone sul registro degli indagati per la morte del piccolo Francesco Pio, azzannato e ucciso da due pitbull lunedì... (ilmattino)

Tentato omicidio ad Afragola. Le motivazioni da ricercarsi in attriti pregressi per banali questioni di vicinato Tentato omicidio ad Afragola. Una violenta aggressione si è verificata il 21 aprile in Piazza Castello. Il fatto è culminato con il ferimento di cinque persone, tre delle quali a ... (puntomagazine)