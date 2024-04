Bimbo ucciso da pitbull - 5 gli indagati

Sono cinque gli indagati per la morte di Francesco Pio, il bambino di 13 mesi azzannato e ucciso da un pitbull il 23 aprile mattina a Campolongo, una frazione di Eboli , provincia di Salerno. L'accusa rivolta ai padroni dei cani, alla mamma e agli zii del bambino è quella di omicidio colposo per ... (tg24.sky)

