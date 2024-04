Bimbo sbranato dai pitbull - cinque indagati | c' è anche la madre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)persone sono state iscritte nel registro deglidalla Procura di Salerno per la morte del piccolo Francesco Pio, ildi soli 13 mesi che è stato azzannato e ucciso da duelunedì mattina 22 aprile in località Campolongo a Eboli, in provincia di Salerno Tra glic'èladel bambino, oltre ai due zii che erano presenti in casa in quel momento e i due proprietari dei cani, che aveva lasciato gli animali in custodia ai loro amici. Per tutti eil reato contestato è omicidio colposo in relazione all'omessa custodia dei. In giornata la Procura di Salerno (procuratore Giuseppe Borrelli, sostituto Alessandro De Vico) conferiràl'incarico per l'autopsia sul ...