Bimbo di un anno ucciso da due pitbull | la mamma e altre 4 persone indagate per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Per la morte del piccolo Francesco Pio, il bambino di appena unda duelo scorso 22 aprile in località Campolongo ad Eboli, in provincia di Salerno, ci sono ora 5 indagati. I padroni dei due cani, gli zii e la madre del piccolo dovrrispondere diper...