Bimbo azzannato a Eboli - il dolore della mamma sui social

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue profili Facebook, in entrambi le foto dei figli, con cuori e dediche. Paola Ferrentino, la giovanedi Francesco Pio – ildi 13 mesi sbranato dai due pitbull a Campolongo, località di, in provincia di Salerno, questa mattina ha cambiato l’immagine di profilo mettendo una foto del piccolo morto ieri, con un cuore e un’emoticon di pianto. La donna ha una bambina di 5 anni ed un piccolo di 3 anni. Francesco Pio, invece, aveva festeggiato appena un anno l’8 marzo scorso. Tanti i messaggi di cordoglio eda parte degli amicidonna che, commentando la foto del piccolo Francesco Pio, scrivono – rivolgendosi a lei – di farsi forza “ora che ilè diventato un angelo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

