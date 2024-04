Biden - Israele assicuri i nuovi aiuti a Gaza senza ritardi

Joe Biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti per Ucraina , Israele e Taiwan e il bando di Tiktok se non viene ceduta entro nove mesi. a legge aprovata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri". Lo ha detto Joe Biden . "Se i nostri alleati sono più forti, anche noi lo siamo", ha ... (quotidiano)

Washington, 24 apr. (Adnkronos) - L'assistenza militare statunitense potrà arrivare in Ucraina entro pochi giorni , una volta che il presidente Joe Biden avrà firma to il disegno di legge sugli aiuti appena approvato dal Senato americano. Lo ha detto il portavoce del Pentagono , il generale Pat ... (liberoquotidiano)

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari per l'Ucraina, con il presidente Joe Biden che ha promesso che nuove forniture di armi saranno consegnate rapidamente alla zona di guerra per contrastare l'avanzata russa. Dopo la Camera dei Rappresentanti ... (ilgiornaleditalia)