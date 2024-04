Bibbiano | che cosa resta dopo l’assoluzione di Foti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Cassazione non ha riconosciuto colpevole lo psicologo travolto nel 2019 dal cosiddetto «scandalo di». Ma, a ben vedere, si tratta di insufficienza di prove. E adesso,accadrà agli altri 17 co-imputati, ancora a processo? Assolto è stato assolto, e definitivamente. Ma il processo contro Claudio, lo psicologo fondatore del Centro Hansel e Gretel che nell’estate 2019 era stato travolto dallo scandalo dei presunti allontanamenti illeciti di, non s’è affatto chiuso con il trionfo celebrato da alcuni giornali. Il 10 aprile, in realtà, la Cassazione s’è limitata a giudicare tecnicamente «inammissibili» i ricorsi presentati dalla pubblica accusa e dalla difesa di. I supremi giudici, insomma, non hanno aggiunto una virgola alstabilita dalla ...

Il Caso Bibbiano scoppiò nel 2019, nell'ambito dell'inchiesta ' Angeli e Demoni '. I servizi sociali della Val D’Enza vennero accusati di aver falsificato diverse relazioni per riuscire ad allontanare alcuni bambini dalle famiglie e darli in affido ad amici e conoscenti. Di recente, lo ... (fanpage)

Il ritorno di Foti a Reggio. Il libro sul caso bibbiano. E la Malavasi stanga il M5s - Lo psicoterapeuta al ’Binario 49‘ dopo l’assoluzione. In platea anche l’Anghinolfi. E la deputata attacca gli alleati del Pd alle comunali: "Continuano a parlare di affidi".ilrestodelcarlino

