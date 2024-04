Berlusconi venderà auto cinesi in Italia - nasce la filiale di DongFeng

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Paolospinge l’mobile cinese in. E’ questo infatti il senso dell’entrata di Pbf, holding di cuiha il 51,7% e di cui la figlia Alessia è azionista di minoranza sia direttamente sia tramite la Luna Srl, col 10% in Dfsrl Segui su affarni.it

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Brutta sorpresa questa mattina per i militanti di Forza Italia di Prato, che hanno trovato frasi offensive e oltraggiose scritte con un pennarello sul murale di Berlusconi che campeggia fuori la sede . Le forze dell’ordine sono già state allertate e l’atto vandalico ... (dayitalianews)

Paolo Berlusconi spinge l’ auto mobile cinese in Italia . E’ questo infatti il senso dell’entrata di Pbf, holding di cui Berlusconi ha il 51,7% e di cui la figlia Alessia è azionista di minoranza sia direttamente sia tramite la Luna Srl, col 10% in Df Italia srl. Segui su affar Italia ni.it (affaritaliani)

Calcio in tv: Coppa italia, Atalanta-Fiorentina - La Viola e la Dea sono ancora in corsa per i propri obiettivi su tutti e tre i fronti: nell'Europa del calcio che conta, soltanto Paris Saint Germain e Bayer… Leggi ...informazione

Orgoglio Forza italia. Così ha conquistato gli elettori: "È la forza tranquilla del governo" - Il brand berlusconi vale ancora il 5-6%, ma Tajani ha saputo trasformare Forza italia in partito. Ecco i motivi del successo ...ilgiornale

Mondadori, ok azionisti a bilancio 2023 e dividendo. Marina berlusconi presidente e Porro ad - Sono stati confermati i vertici di Mondadori, Marina berlusconi e Antonio Porro. L'assemblea degli azionisti di Mondadori ha approvato il bilancio di esercizio 2023 e la distribuzione di un dividendo ...affaritaliani