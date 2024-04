Benvenuta bella stagione! I deodoranti green da cambiare e collezionare Uno per ogni giorno della settimana

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Freschi, profumati, delicati eè il nuovo trend! Ecco la gamma completa da scegliere Bottega Verde dà vita a una nuova generazione disenza sali d’alluminio e alcohol free con formule delicate, naturali e dall’efficacia testata. Ciò che li rende speciali è la combinazione di formule altamente naturali – con ingredienti che non bloccano la naturale traspirazione cutanea – e efficacia testata 48h, una risposta alle esigenze dei consumatori con pelle più delicata e attenti a scelte. La gamma è declinata in 5 tipologie: CARE, il più delicato; FRESCO per maggiore freschezza, INVISIBLE antimacchia, NEUTRO leggero come il Fior di Loto e ZERO privo di profumo. Tutti e 5 i, con il 95% di ingredienti naturali, garantiscono protezione ...