Benevento - suv parcheggiato contromano in mezzo alla strada manda il traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiParcheggio folle questa mattina in via Flora, a. Poco dopo le ore 9,15 un uomo pensa bene di parcheggiare contro mano il proprio Suv in via Flora e raggiunge un esercizio commerciale della zona. Poiché la vettura occupava circa un terzo della corsia, peraltro occupata sia a destra che a sinistra da auto parcheggiata secondo il corretto senso di marcia, appena un autobus delle linee urbane è passato in zona si è immediatamente bloccato. Si è formata subito una lunga coda di veicoli: nonostante l’autista del bus e tutti gli automobilisti in transito abbiano azionato i loro clacson, il conducente del Suv non si è fatto vivo. Il blocco delle auto è andato avanti per oltre un quarto d’ora: l’autista del bus è parso rassegnato. Come tutti i suoi colleghi ben sanno i problemi di questo tipo sono quotidiani e cominciano da viale De Caro un ...