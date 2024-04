Bene la strategia nazionale ma… I suggerimenti di Cerra dopo il ddl sull’IA

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Leggendo e ascoltando le affermazioni sul recente ddl sull’Intelligenza Artificiale da parte di alcuni politici e alcuni “esperti” viene istintivamente la voglia di ricordare a noi stessi che anche per l’IA vale la Prima legge di Kranzberg (1986) che ci dice che “la tecnologia non è né buona né cattiva, e nemmeno è neutrale”. Non è neutrale! e si riconosce così l’influenza dell’uomo sulle tecnologie e che le conseguenze dell’introduzione di una nuova tecnologia dipendono dal contesto sociale, istituzionale e storico in cui tutto questo si realizza. È, quindi, una buona notizia che vi sia in Italia una particolare attenzione, e anche solerzia, nell’affrontare la tematica delle Tecnologie di Frontiera, soprattutto quando ci si approccia nel merito della loro generazione, dell’utilizzo e diffusione e, infine, del loro impatto. Occorrerà adesso capire cosa accadrà concretamente, e il primo ...