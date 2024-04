Belve - Francesca Fagnani conquista tutti con il suo look total black | il prezzo esorbitante dell’outift

Francesca Fagnani è tornata a ruggire su Rai 2 con il suo Belve, nell’appuntamento del martedì sera. E come di consueto si è scontrata con Le Iene, in programma su Italia 1. La battaglia per gli Ascolti tv è senza pietà. Nessuno scampa ai faccia a faccia di Francesca Fagnani che a Belve su Rai 2 ... (dilei)