BCB - finale senza squilli Con Fiorenzuola ancora ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non era esattamente questo ildi stagione che ci si aspettava a Brianza Casa Basket ma poco cambia ai fini del risultatoe non toglie troppo alla bontà della stagione disputata dai ragazzi di Nazareno Lombardi. La salvezza era in cassaforte già da qualche settimana, è mancato solo il rushper andare a prendersi quei playoff che lo stesso coach aveva richiesto alla sua squadra ma che poi non sono arrivati proprio per la striscia negativa di cinque sconfitte accumulata dopo il successo interno con Avellino (e sette nelle ultime otto gare). I 30 punti conquistati valgono la permanenza in categoria e la possibilità per la società di avere un mese in più per programmare la prossima stagione in Serie B, per la quale si profila una formula, poco condivisibile per usare un eufemismo, da due gironi di 21 squadre ...