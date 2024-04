Bastoni | Mi butterei nel fuoco per l’Inter La mia seconda famiglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Alessandroha vinto il suo secondo Scudetto con la maglia delraggiungendo l’ennesimo trofeo nerazzurro. Le sue sensazioni descritte per Il Giornale. CAMBIAMENTI –torna alla scorsa estate: «Io ho sempre detto che abbiamo una base azzurra molto forte dentro la squadra. È importante che ci sia, può fare la differenza in serie A. Perché devi sapere in che campionato vai a giocare, devi conoscere, devi averlo nel dna il campionato. L’altra mattina abbiamo passato un’ora sotto il diluvio per provare le palle inattive. Ecco, questa è un po’ la scena madre del nostro campionato. Preparare ogni dettaglio, studiarlo, provarlo. Non dare mai niente per scontato. Siamo riusciti a imparare tanto dagli errori che avevamo fatto negli anni passati. Non ripetere quegli errori è stata la nostra forza. A inizio anno erano andati ...