Basteranno le armi a fermare i russi? La diretta con Peter Gomez e Tiziano Ciocchetti

La coalizione occidentale che supporta la difesa di Kiev contro Mosca spinge per l'impiego delle armi laser testate con successo dal Regno Unito (ilgiornale)

L’ultimo monito arriva nel giorno di Pasqua, rivolto quasi interamente all’Ucraina e Palestina. Mentre la politica Ue ha ormai sdoganato la possibilità di un ampliamento del conflitto sul territorio europeo, il Papa rilancia la necessità che le armi tacciano e si percorre la via di una ... (ilfattoquotidiano)

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto di fermare la vendita di armi a Israele , definendo “genocidio” quello in corso nella Striscia di Gaza. Leggi (internazionale)

Russia, arrestato per corruzione il viceministro della Difesa Timur Ivanov: “Ha intascato una tangente” - Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato con l’ accusa di corruzione. Secondo le accuse avrebbe ricevuto una grossa tangente, reato punibile nella Federazione con fino a 15 ...fanpage

Guerra, via libera del Congresso Usa a pacchetto di aiuti per l'Ucraina e Israele. Biden: «armi già da questa settimana» - Guerra Ucraina, le ultime notizie. Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi ...ilmattino

Rapporto Amnesty: "Spartiacque per diritto internazionale, clamorose violazioni' - E' un momento spartiacque per il diritto internazionale, sono clamorose le violazioni da parte dei governi e dei gruppi economici. E' l'allarme lanciato da Amnesty International presentando il suo ...adnkronos