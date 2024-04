Basket La Matilde Bondeno strappa il pass per i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pronto riscatto della, che nella seconda trasferta della settimana, dopo la sconfiita di Budrio, venerdì sera si è imposta sul campo della Pallacanestro Molinella per 67-58, al termine di una partita in cui la squadra di coach Messini è sempre stata in vantaggio ma ha dovuto contenere il rientro dei padroni di casa nel finale. Laparte forte e sale subito sul 6-2 ad inizio partita. Molinella reagisce e aggancia la parità. La squadra di coach Messini aumenta l’intensità all’inizio del secondo quarto e piazza un primo allungo importante nella partita, che la porta sul +8, sul punteggio di 24-16. Laallunga ulteriormente e tocca la doppia cifra di vantaggio sul +11, sul punteggio di 33-22. Si arriva così all’intervallo lungo con la compagine ...