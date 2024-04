Basilicata | Schlein - ' problema M5S non è presenza altri in coalizion - stop veti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - In"il Pd non ha mai messo, ha sempre lavorato per allargare il più possibile il campo delle forze alternative a questa maggioranza. Il punto, però, è che non possiamo essere soltanto noi a sentire la responsabilità di costruire questa alternativa. E a chi, come Renzi o Calenda, oggi ci attacca vorrei dire: lo so che è faticoso costruire un'alternativa alla destra, ma non è che la soluzione è andare direttamente con la destra". Lo mette in chiaro la segretaria del Pd Elly, in un'intervista al Corriere della Sera. Quanto al leader M5S, Giuseppe Conte, "ai 5 Stelle vorrei far notare - dice la segretaria dem - che il loro risultato dimostra che ilper il loro elettorato non è ladinella ...