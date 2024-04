Barbara Palombelli senza voce | delega la conduzione di Forum

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 aprile 2024)nella puntata odierna dihato laalla giornalista Giulia Giorgi, prefissa in studio. Lo ha fatto per un problema di mancanza di, guardate il video:rimanelaal cast.##Losportellodi#uominiedonne #Ascoltitv pic.twitter.com/tiWsVixWVV — Non Consentito (@nonconsentito) April 24, 2024(al contrario di altre che alla prima tacca di febbre lasciano la) nonostante l’impossibilità di parlare e di presentare i casi è rimasta ugualmente in studio ...