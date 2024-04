(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cinqueper la tragica morte del bimbo a, azzannato eda due. L'ipotesi è concorso in omicidio colposo per omessa custodia degli animali.

"Proclameremo lutto cittadino appena la salma del piccolo Francesco Pio verrà liberata e ci saranno i funerali". Lo afferma il sindaco di Eboli (Salerno), Mario Conte, all'indomani della feroce aggressione di due pitbull ai danni di un Bimbo di 13 mesi, in una

Il sostituto procuratore di Salerno, Alessandro De Vico, ha iscritto cinque persone sul registro degli indagati per la morte del piccolo Francesco Pio, azzannato e ucciso da due pitbull lunedì...

Bambino ucciso da pitbull a Eboli, indagati i proprietari dei cani e anche mamma e zio del piccolo - Cinque indagati per la tragica morte del bimbo a Eboli, azzannato e ucciso da due cani pitbull. L'ipotesi è concorso in omicidio colposo per omessa custodia degli animali.

Bimbo ucciso dai pitbull a Eboli: cinque indagati. Per la madre c'è l'ipotesi omicidio colposo - Il sostituto procuratore di Salerno, Alessandro De Vico, ha iscritto cinque persone sul registro degli indagati per la morte del piccolo Francesco Pio, azzannato e ucciso da due pitbull