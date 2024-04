Bambino sbranato dai pitbull - cinque indagati per la morte di Francesco Pio D' Amaro | anche mamma Paola

Una tragedia assurda, quella accaduta nelle scorse ore a Eboli località Campolongo, in una villetta isolata e immersa nel verde della frazione della Piana del Sele, nel Salernitano. Un Bambino di poco più di un anno è stato sbranato da due pitbull tenuti in giardino, anche se la dinamica ... (thesocialpost)

Un Bambino di 15 mesi sbranato e ucciso da due pitbull . È accaduto ieri mattina a Eboli , località Campolongo (Salerno), in una piccola casa rurale nei pressi della litoranea che collega il popoloso centro al capoluogo. Secondo una prima ricostruzione, i due molossi lo avrebbero aggredito forse ... (quotidiano)

«Ho visto i cani azzannare mio nipote: uno lo teneva per la spalla, l?altro per i piedi. Lo tiravano... Stavo dormendo quando ho sentito le urla e poi mia sorella che mi chiamava, mi sono... (ilmattino)

Eboli, bimbo sbranato: madre, zii e proprietari pitbull indagati per omicidio colposo - StampaL’accusa contestata dal pubblico ministero è omicidio colposo. Sono in cinque – madre, zii e proprietari dei pitbull – ad essere stati indagati per la morte di Francesco Pio D’Amaro, il bimbo d ...salernonotizie

