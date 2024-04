Balivo spiazzata dalle lacrime della Cipriani | Ma stai facendo finta?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nell’ultima puntata di La Volta Buona Caterinaha ospitato Francescaed è nato un momento cult che entrerà certamente tra i migliori di questo 2024. L’ex pupa ha parlatosua intervista a Belve,chirurgia estetica, dei reality, poi è entrato in studio suo marito, Alessandro Rossi e lei si è commossa: “Eh vabbè, volevo trattenermi e invece non ce la faccio. Perché la vita certe volte è tanto difficile“. Caterinaè rimastadal repentino cambio d’umoresua ospite e in maniera molto schietta ha detto: “Ma?“. Francesca ha subito negato e ha spiegato come mai si è commossa: “Noo, assolutamente no. Io sorrido, ho una maschera, cerco di stare su e stare ...