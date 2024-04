Baldaccini Amnesty | Su clima - migranti e Ia serve assunzione responsabilità

GIRO DI ROMAGNA, IL RITORNO DI UNA GRANDE CLASSICA. I PARTENTI. LIVE - Una delle principali notizie è il rientro alle corse di Filippo Baroncini, il giovane ciclista di Massa Lombarda, in maglia UAE Team Emirates. Molto amato dai conterranei, Baroncini era stato ...tuttobiciweb

Verona-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Verona e Udinese si gioca sabato 20 aprile alle 20.45 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW ...sport.sky

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 33a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 19 a lunedì 22 aprile, appuntamento con la trenta ...digital-news