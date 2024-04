Azionariato diffuso Ok dei soci al piano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’assemblea degli azionisti di Fincantieri ha approvato ildi2024-2025 per il personale che prevede l’attribuzione gratuita di un’azione ordinaria ogni 5 azioni di Fincantieri acquistate dai dipendenti a fronte, alternativamente, della conversione di tutto o parte del premio di risultato in welfare e dell’utilizzo del credito per la sottoscrizione di azioni di Fincantieri o a fronte dell’acquisto diretto da parte dei dipendenti. Un’ulteriore azione sarà attribuita a titolo gratuito ogni 5 azioni acquistate a fronte del mantenimento delle azioni di Fincantieri in portafoglio per 12 mesi.