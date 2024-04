Ayrton Senna Forever

AGI - Il primo maggio ricorrera' il trentennale dalla scomparsa di Ayrton Senna , il grande pilota automobilistico brasiliano, piu' volte campione del mondo, morto nel 1994 in un tragico incidente al circuito di Imola , durante il Gran premio di San Marino. Senna si schianto' a forte velocita' contro ... (agi)

La McLaren con cui Ayrton Senna ha vinto il mondiale Suzuka in Giappone nel 1988 esposto a piazza Navona: ecco quando poterlo ammirare gratuitamente.Continua a leggere (fanpage)

Ai giovani il suo nome dirà poco, ma Ted Toleman, che si è spento a 86 anni, in realtà ha un posto nella storia della Formula 1. Perché fu lui a far esordire in Formula 1 un certo Ayrton Senna. La scuderia di Toleman, che all’anagrafe si chiamava Norman Edward ed è morto nelle Filippine, fu ... (sport.quotidiano)