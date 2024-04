Aviaria - tracce di virus nel latte pastorizzato | cosa significa e cosa sappiamo

(Adnkronos) ‚Äď ¬†Frammenti di virus dell'influenza Aviaria sono stati rilevati in campioni di latte pastorizzato negli Usa, dove da diverse settimane un ceppo di H5N1 ad alta patogenicit√† sta contagiando le mucche da latte in diversi stati. Lo comunica la Food and Drug Administration (Fda), che ... (periodicodaily)

Milano, 24 apr. (Adnkronos Salute) -  Frammenti di virus dell'influenza Aviaria sono stati rilevati in campioni di latte pastorizzato negli Usa, dove da diverse settimane un ceppo di H5N1 ad alta patogenicità sta contagiando le mucche da latte in diversi stati. Lo comunica la Food and Drug ... (liberoquotidiano)