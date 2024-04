Avete perso lo scontrino? Ecco come far valere comunque la garanzia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Può capitare di comprare un prodotto difettoso, di voler farlama di rendersi conto che loè oramai scolorito o addirittura andato. Eppure l'unico scenario possibile non è quello di recarsi in negozio e implorare il venditore di riconoscere lanonostante la mancanza dello, per poi alla fine rimanere delusi dalla classica risposta del venditore 'niente, niente'. Parola dell'Unione nazionale consumatori. Per esercitare il diritto dinei confronti del venditore, il Codice del consumo (articolo 128 e seguenti) considera sufficiente dimostrare di aver acquistato il prodotto presso il rivenditore a cui il consumatore si ...