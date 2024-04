Avengers | Endgame cosa è cambiato dopo 5 anni

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il 24 aprile 2024 marca unversario cinematografico importante per i fan della cultura pop,compie cinque. Il 24 aprile 2019, infatti, arrivava nei cinema italiani il fenomeno cinematografico dell’anno, la chiusura di un capitolo durato ben 11, iniziato nel 2008 con il film Iron Man e proseguito neglicon innumerevoli lungometraggi, alcuni più riusciti di altri, che sono stati in grado di plasmare un mondo e un universo, quello dell’MCU (Marvel Cinematic Universe). Cinque, che? Captain America e gli altri eroi in– © The Walt Disney CompanyIl divieto di fare spoiler, teorie e supposizioni, analisi ...