Autovelox non omologati - fioccano i ricorsi | ecco quando non sei obbligato a pagare la multa o devi ricevere il rimborso

(Di mercoledì 24 aprile 2024)nono non paghi lase succede questo. È già pioggia diin Tribunale Finalmente una bella notizia anche per i guidatori: sanzione stradale nulla in questi casi. Tutto accade grazie a una recente normativa approvata dalla Cassazione che potrebbe dare avvio a un fiume di richieste di annullamento delle multe. Si rischierebbe, quindi, ancora una volta di vedere i tribunali civili al collasso, e non solo. A rischio anche i bilanci comunali.non omologato-Cityrumors.itA finire nel mirino, sono state proprio le sanzioni stradali: in particolare, quelle emesse usando l’non omologato. La vittoria legale in Corte di Cassazione di un cittadino farebbe, perciò, partire una “rivoluzione” ...

Apple e la calcolatrice su iPad: con il futuro iPadOS 18 potrebbe davvero arrivare per tutti - L'App Calcolatrice potrebbe fare finalmente il suo debutto su iPad con iPadOS 18. La notizia continua a muoversi sul web ed è veramente possibile che Apple abbia finalmente trovato la quadra per reali ...hwupgrade

Treviso, Conte: «Non spengo gli autovelox e non ho paura dei ricorsi» - TREVISO – «Gli autovelox non li spengo perchè non tutti i giudici decideranno allo stesso modo. La sentenza della Corte di Cassazione dà un’indicazione, non ...ilgazzettino

La sentenza sugli autovelox e lo spettro dei ricorsi, Gambino: "I nostri apparecchi restano in funzione" - Sta facendo discutere in tutta Italia - e anche a Genova - la sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che non sono valide le sanzioni per eccesso di velocità degli autovelox semplicemente ...genovatoday